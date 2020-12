Der Start von Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton beim Saisonfinale in Abu Dhabi am Sonntag ist nach dessen positivem Coronavirus-Test aus der Vorwoche weiter ungewiss! „Es gibt noch ein paar Fragezeichen darüber, wer an diesem Wochenende in Abu Dhabi im Auto sitzen wird“, sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff am Mittwoch ...