Schon vor einem Jahr gab es Kritik an der fehlenden Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) beim Chaletdorf in Neukirchen am Großvenediger, die „Krone“ berichtete. Der Betreiber meldete 490 Betten an und liegt damit knapp unter der Grenze, ab der eine UVP nötig wäre. Jetzt beschäftigt der Fall das Bundesverwaltungsgericht.