Die Schneelage im Süden von Österreich bleibt weiterhin bedrohlich, nicht zuletzt, da dort mancherorts mittlerweile so viel von der weißen Pracht vom Himmel gefallen ist, wie sonst in einer ganzen Wintersaison. Der Schnee sorgt auch immer wieder für Stromausfälle: 1800 Haushalte in Tirol sind derzeit unversorgt, in der Steiermark sind es rund 3000. Zudem wurde bei Reparaturarbeiten an einem Strommast in Kartitsch (Osttirol) ein Monteur (50) schwer verletzt.