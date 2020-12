Auf „Krone“-Nachfrage bleibt man in der Chefetage des steirischen Schulrats betont gelassen. Direktorin Elisabeth Meixner stellt klar, dass die Kinder keineswegs durchgehend einen Mund-Nasen-Schutz tragen sollen: „Vielmehr ist seitens der Schule darauf zu achten, dass in Pausen, während des Lüftens, etc. immer wieder Gelegenheit zum Durchatmen gegeben wird.“ Sie betont auch, dass Masken erwiesenermaßen vor Ansteckungen schützen: „Sollten die Infektionszahlen sinken, wird die Maskenpflicht in den Klassen nicht auf Dauer bestehen bleiben!“