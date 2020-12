Auch in Oberndorf kennt sich kaum einer aus. Die Folge: Stau im Frühverkehr auf der B156, weil Pendler, die eigentlich über Bayern fahren, auswichen. Dabei ist die Durchfahrt nach wie vor erlaubt. „Mein Handy läutet pausenlos, weil die Leute nicht wissen, was noch erlaubt ist“, sagt Stadtchef Georg Djundja. Er fordert gemeinsam mit seinem Amtskollegen Hans Feil in Laufen (DE) in einem offenen Brief an die österreichische und bayrische Regierung klare Regeln und ein gemeinsames Grenzmanagement.