„Sonst müssen Sie noch in Quarantäne und fallen länger für die Firma aus“: Mit dieser Begründung will so mancher Salzburger Unternehmer seine Angestellten davon abhalten, zu den bundesweiten Corona-Massentests am Wochenende zu gehen – bei der Arbeiterkammer (AK) liegen gleich mehrere derartige Fälle auf.