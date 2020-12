Zwei der drei Angeklagten, beide Brüder (19, 21), haben reichlich Gerichts- und Polizei-Erfahrung: Der 18-Jährige hat schon zehn Eintragungen im Strafregister, der Ältere acht. Nur der Dritte, ebenso ein Österreicher (18), ist noch unbescholten. Er war auch der laut Anklage maskierte unmittelbare Täter, der beim Überfall am Abend des 4. November den Tankstellen-Mitarbeiter mit einem Messer bedrohte und rund 2000 Euro einsteckte. Die anderen passten auf: einer in der Tankstelle, der andere draußen. Bei der Flucht verloren sie auch noch einige Geldscheine. Und beim Zählen der Beute in einer Wohnung läutete auch schon die Kriminalpolizei. Doch die zwei Brüder wehrten sich gegen ihre Festnahme, beschimpften und bedrohten dabei die Polizisten. Bisher geben sie sich schweigsam – anders als der Komplize, der die Vorwürfe teils bereits einräumte.