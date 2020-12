Gletscher ist wichtiges Reservoir

Das Problem ist, dass es nicht nur eine Frage des Landschaftsbildes ist, wie groß der Hallstätter Gletscher ist und bleibt:„Er ist auch für Tourismus, Wasserkraftnutzung und als Trinkwasserspeicher relevant“, sagt Landesrat Kaineder, der heuer schon mit Klimaministerin Leonore Gewessler oben am Dachstein war: „Was wir brauchen und was jetzt auch mit ersten Meilensteinen realisiert wird, sind Maßnahmen und Investitionen in den Klimaschutz.“ Denn bisher wächst der CO2-Aussstoß in Österreich munter weiter…