Attacke auf Justizwachebeamte

Am Mittwoch wurde nun die U-Haft wegen Flucht- und Tatbegehungsgefahr gegen ihn verlängert. Mitentscheidend dafür war ein Vorfall vom 3. 12.: Wachebeamte mussten ein Fenstergitter austauschen. Dafür sollte er kurz den Haftraum verlassen. Doch anstatt das zu tun, schnappte er sich eine Glasschüssel und schleuderte sie mit voller Wucht Richtung Kopf eines Beamten. Gerade rechtzeitig konnte dieser ausweichen, wurde aber an der Schulter getroffen. Eine zweite Richtung Beamte gezielte Schüssel zerschellte an der Haftraumtür, die Bediensteten konnten sie gerade noch zumachen. Die Staatsanwaltschaft hat jetzt die Ermittlungen wegen schwerer Körperverletzung ausgeweitet.