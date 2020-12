Knackt es schon in meinem Gebälk? Nicht wenige Hausbesitzer, vor allem in Osttirol, dürften dieser Tage in Sorge sein, ob ihr Dach den enormen nassen Schneemengen standhält. Wie fast überall im Leben gibt es auch hier exakte Önormen, die über die Jahre dem Stand der Technik und den regionalen Wettererfahrungen angepasst werden. Zuständig für die Regeln ist seit dem Jahr 1920 die Organisation Austrian Standards in Wien.