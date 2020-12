Mit weit überhöhter Geschwindigkeit über eine rote Ampel – ein 32-jähriger Lenker aus Wien setzte gegen 22.45 Uhr ein tempomäßiges Ausrufezeichen im Straßenverkehr, die Polizei heftete sich in Vösendorf an seine Fersen. Der Mann raste aber trotz mehrfacher behördlicher Anhalteversuche davon, brachte dabei Dutzende Verkehrsteilnehmer in Gefahr und wurde selbst von Straßensperren nicht aufgehalten. Erst in Achau war Endstation: Bei einem Ausweichmanöver kam der Mini-Fahrer von der Straße ab, sein flottes Gefährt stürzte in den Graben.