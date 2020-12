In Traun hat JYSK seit rund einem Jahr seine Österreich-Zentrale eingerichtet. Hier haucht das mittlerweile auf 18 Mitarbeiter angewachsene Team rund um Volker Ortlechner den Wachstumsplänen Leben ein, die der dänische Möbelkonzern für Österreich vorsieht. 87 Filialen hat JYSK in Österreich, 14 davon in Oberösterreich. „Um zehn zu wenig“, sagt Ortlechner.