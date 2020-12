Der Angeklagte hatte am 24. September ein Postamt in Wien-Josefstadt betreten und - wie Bilder aus der Überwachungskamera belegten - einen Stoß Briefmarken an sich genommen, mit denen er ohne zu bezahlen das Geschäft verließ. Am nächsten Tag kam er wieder, griff erneut zu und wollte sich von dannen machen. Diesmal wurde er jedoch von einem Angestellten beobachtet, der sich ihm in den Weg stellte.