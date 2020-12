Der Abbau von insgesamt 9500 Arbeitsplätzen und die Schließung von Standorten bis Ende 2023, darunter das Werk in Steyr mit seinen 2456 Beschäftigten - das sind die Pläne der MAN-Chefetage, gegen die die Belegschaftsvertreter nun seit fast drei Monaten Sturm laufen. In Steyr sorgten vor allem eine Protestkundgebung am Stadtplatz sowie ein Marsch der Beschäftigten durch die Stadt für viel Aufsehen. Die Arbeit war dafür niedergelegt worden.