Gefragter denn je war im Corona-Jahr der angebotene Service der Nachbarschaftshilfe Plus. Während des ersten Lockdowns sprangen in den 21 Partnergemeinden zahlreiche junge Ehrenamtliche ein und belieferten ältere Mitbürger. In einem außergewöhnlichen Jahr zieht Projektleiterin Astrid Rainer nun Bilanz.