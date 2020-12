„Das Südburgenland kann sich darauf verlassen, dass ich weiterhin genau beobachten werde, wie es mit dem Uhudler weitergeht. Uhudler muss Wein bleiben!“, so Landtagspräsidentin Verena Dunst. In einem entsprechenden Schreiben an die Bundesregierung und die EU-Kommission, wird sie sich für den Uhudler einsetzen: „Dass der Uhudler nach jahrzehntelangem Kampf zum Obstwein degradiert wird, kommt nicht in Frage.“ Seit der Zulassung der Direktträgersorten gab es in den Bezirken Güssing und Jennersdorf einen Anstieg der Anbaufläche für Uhudler-Reben. Der Uhudler habe auch einen Werbewert weit über die Grenzen des Burgenlandes hinaus.