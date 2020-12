Neue Regeln für den Up- und Download

Mindgeek will angesichts der Debatte keinen Zweifel daran aufkommen lassen, dass man alles unternehme, um die Verbreitung illegaler Inhalte zu unterbinden. So hat man für Pornhub neue Regeln für den Up- und Download erarbeitet, laut denen künftig nur noch verifizierte Content-Partner und Teilnehmer des hauseigenen Model-Programms Inhalte hochladen dürfen.