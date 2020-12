Gegen 17 Uhr bemerkten Beamte der Landesverkehrsabteilung Tirol am Parkplatz der Autobahntankstelle Gries am Brenner einen Lkw, welcher offensichtliche Beleuchtungsmängel aufwies. Doch bevor die Polizisten das Fahrzeug kontrollieren konnte, setzte der Lenker, ein 30-jähriger Serbe, seinen Fahrt in Richtung Innsbruck fort. Der Lastwagen konnte erst am Parkplatz Mühlbachl angehalten werden.