In Barcelona ging das „Duell“ der beiden Superstars Cristiano Ronaldo und Lionel Messi am Dienstag klar an den Portugiesen. Ronaldo traf beim 3:0 von Juventus Turin mit einem Elfer-Doppelpack (13./Foulelfer, 52./Handelfer) und stieß damit die Spanier am letzten Spieltag noch von Gruppenplatz 1. Trainer Ronald Koeman erklärt im Video oben, wie es dazu kommen konnte.