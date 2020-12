Am Parkplatz der Axamer Lizum hätte man meinen können, dass der Skibetrieb schon läuft - zum Großteil waren wohl Tourengeher angereist. In Seefeld genossen Hunderte Spaziergänger das winterliche Ambiente, auch wenn sich die Schneemassen in Grenzen hielten. Auch Knirpse hatten Spaß - was braucht es mehr, um Kinderherzen höher schlagen zu lassen, als einen Schneehügel?