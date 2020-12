Umfangreich und langwierig waren die Ermittlungen in dem aufsehenerregenden Kriminalfall, unterstreicht Kripo-Chef Christian Voggenberger im „Krone“-Gespräche: „Wir konnten einige wichtige Anhaltspunkte sammeln. Ein Abgleich der DNA-Spuren brachte letztendlich die Bestätigung“. Damit ist klar: Kommissar DNA gab letztlich den Ausschlag zur Ergreifung des zweiten Tatverdächtigen. Mittels EU-Haftbefehl konnte die tschechische Polizei dann sofort handeln. Der 39-Jährige sitzt nun in seiner Heimat in Haft. Er wird in den nächsten Wochen den österreichischen Behörden ausgeliefert.