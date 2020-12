„Es gibt die gesamte Bandbreite an Wahnsinnigkeiten“

In der Praxis gebe es allerdings noch Aufholbedarf bei der „Umsetzung mit Augenmaß“, die das Ministerium einfordert, berichtete Elisabeth Rosenberger, Sprecherin der Elternvereine an mittleren und höheren Schulen (BEV). „Momentan gibt es die gesamte Bandbreite an Wahnsinnigkeiten“, sagte sie. Ihr sei etwa aus der Steiermark von Turnunterricht mit Maske berichtet worden. Die Lehrer müssten die Maskenpausen auch wirklich nutzen und die Maskenpflicht „mit Hausverstand umsetzen“, so ihre Forderung. Insgesamt sei eine Maskenpflicht auch im Unterricht auf jeden Fall eine Belastung für die Schüler. „Aber es ist genauso eine große Belastung, nicht in die Schule gehen zu können.“