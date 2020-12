Und es ist tatsächlich eine wunderschöne, stimmige Aufnahme von Prinz William und Herzogin Kate. Es zeigt den zweiten in der britischen Thronfolge und seine Frau Katherine am Bahnhof von Batley in der Grafschaft Yorkshire auf einer Bank sitzen. Das Paar wartet nachts scheinbar alleine auf die Einfahrt des königlichen Zuges für die Weiterreise. Beide blicken mit Mund-Nasen-Schutzmasken in eine Richtung. Neben ihnen prangt ein Schild an der Wand, das dazu auffordert, Abstand zu halten.