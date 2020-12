Probleme bei Anmeldung

In der Grünen Mark ist die Anmeldung via www.steiermarktestet.at sowie unter der Telefonnummer 0316/376300 möglich. Seit Montag läuft die Anmeldung, und wie schon in anderen Bundesländern ist es auch in der Steiermark zu Problemen gekommen. Speziell die Version 11 des Internet Explorers mache Schwierigkeiten, sagte Harald Eitner, Einsatzleiter des Landes Steiermark. Er bat in diesem Fall um die Verwendung eines alternativen Browsers oder den Anruf bei der Telefon-Hotline.