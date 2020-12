Zahlreiche Anzeigen

Am nächsten Tag zeigte der 25-jährige Zulassungsbesitzer bei der Polizei in Dornbirn den Diebstahl seines Fahrzeuges an. Ihm wurde aber nachgewiesen, dass er selbst der Raser gewesen war. Er wird wegen 36 Verkehrsdelikten und zusätzlich wegen den strafrechtlichen Delikten „Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung“ sowie „Falsche Beweisaussage vor der Kriminalpolizei“ angezeigt.