Ein Zwölfjähriger ist Mittwochfrüh in Graz auf einem Schutzweg von einem 57-jährigen Pkw-Lenker angefahren und schwer verletzt worden. Der Schüler hatte kurz nach 7.00 Uhr die Schillerstraße überqueren wollen, als ihn der Autofahrer aus Graz übersehen haben dürfte. Das Kind wurde in das LKH Graz gebracht. Der 57-Jährige blieb unverletzt, hieß es in der Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark.