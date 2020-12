Die Pauschale kostet wiederum den deutschen Staat Geld: Die Regierung rechnet mit Steuermindereinnahmen in Höhe von 980 Millionen Euro, wie die Vorsitzende des Finanzausschusses, Katja Hessel (FDP), dem „Tagesspiegel“ vom Mittwoch sagte. Laut der Zeitung will der Ausschuss die Home-Office-Pauschale für dieses sowie für das kommende Jahr am Mittwoch beschließen.