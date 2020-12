Jener Mann, der via Fotos von der Wiener Polizei gesucht worden war und bei dem es sich um ein Mitglied einer Betrügerbande handeln soll, hat sich noch am Dienstag selbst gestellt. Die Tätergruppe steht im dringenden Verdacht, einen Schaden in Millionenhöhe in Wien verursacht zu haben. Die Täter melden sich seit 2018 bei vorwiegend älteren Opfern, geben sich als Polizisten aus und ergaunern Geld und Wertgegenstände.