Natürlich weiß Rose, was in Madrid auch ohne Zuschauer auf die Borussia zukommt. „Solche Mannschaften funktionieren dann am besten, wenn sie Druck haben. Und den hat Real“, sagte Rose, der diesen Umstand schon beim 2:3 in der Vorwoche gegen Inter Mailand schmerzlich zu spüren bekam, als die Borussia den vorzeitigen erstmaligen Einzug in ein Königsklassen-Achtelfinale seit 1977 verpasste. Inter musste gewinnen und gewann.