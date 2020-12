Montag gegen 23 Uhr ging der Alarm ein. Als die Feuerwehr Wörgl kurze Zeit später am Einsatzort eintraf, stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand, berichtet Feuerwehr-Einsatzleiter Armin Ungericht: „Wir haben dann die Feuerwehren Kundl, Söll und auch Bruckhäusl nachalarmiert, in Summe waren insgesamt 22 Fahrzeuge vor Ort und 130 Mann standen im Einsatz.“