Mit einem Heimsieg gegen Atletico Madrid kann der FC Salzburg heute (21 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) Historisches schaffen und den erstmaligen Einzug ins Champions-League-Achtelfinale fixieren. „Es ist eines der größten Spiele in der Vereinsgeschichte“, so Trainer Jesse Marsch, der wie die gesamte Mannschaft von der ganz großen Sensation träumt. Im Video oben versorgt Sie sportkrone.at-Reporter Mario Drexler mit den wichtigsten Infos vor dem Hit in der „Königsklasse“.