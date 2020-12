Welche Kritik ok ist und welche nicht

Womit er aber Unrecht hat, ist, wenn er pauschal und ein wenig weinerlich jede Kritik in die Schublade „Hassschüren“ ablegt. Nur, weil jemand kein Fan seiner Gesangskünste ist, bedeutet das noch lange nicht, dass man die Menschen spalten möchte. Hier muss man schon differenzieren: Es ist eben ein Unterschied, ob man Gabaliers Stimme mit einem Krächzen vergleicht oder mit einem Grund für üblen Brechreiz. Ersteres muss auch ein gestandener Volks-Rock-’n’-Roller aushalten, ohne in Selbstmitleid zu zerfließen.