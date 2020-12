Zubereitung: Mehl, Mohn, Butter, Staubzucker, Vanillezucker, Backpulver und Ei auf einer Arbeitsfläche vermengen und rasch zu einem Teig verkneten. Diesen etwa eine Stunde in Frischhaltefolie gewickelt in den Kühlschrank zum Rasten geben. Auf einer bemehlten Arbeitsfläche aus dem Teig kleine Kugeln formen und auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. Mit der Rückseite eines Kochlöffels in die Kugeln kleine Vertiefungen drücken. Kekse im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad etwa 8-10 Minuten backen. Marmelade in einem Topf kurz erwärmen und in die Vertiefung der heißen Kekse füllen. Trocknen lassen.