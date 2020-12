In einem kuriosen Vorfall in Landeck bittet die Polizei nun um Hinweise: Ein Unbekannter hielt am Dienstagabend mitten auf der Straße einen Pkw-Lenker (20) an, scheinbar nur um ihm Pfefferspray ins Auto und ins Gesicht zu sprühen. Danach machte sich der Angreifer aus dem Staub.