AADC-Mangel (aromatische L-Aminosäure-Decarboxylase-Mangel) beeinträchtigt die Fähigkeit des Gehirns zur Produktion der Neurotransmitter Dopamin und Serotonin. Es gibt derzeit etwa 130 Fälle weltweit. Die Gentherapie im Interventional NeuroTherapy Center (Brodno Hospital, Warschau in Polen) ist eine Hirnoperation, bei der das fehlende AADC-Enzym in den Bereich des Gehirns eingesetzt wird, in dem bei gesunden Menschen Dopamin hergestellt wird. Nach dieser einmaligen Gabe fängt der Körper an, selbst die fehlenden Neurotransmitter zu produzieren. Sie wurde bereits an mehreren AADC-Kindern erfolgreich durchgeführt, mit einigen unglaublichen lebensverändernden Verbesserungen der Lebensqualität.