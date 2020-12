Von einer nachhaltigen Entspannung der Lage in den Spitälern kann auch weiterhin nicht gesprochen werden. Zwar befanden sich mit Stand Mittwochvormittag 64 Patienten weniger auf Normalstationen in österreichischen Spitälern, allerdings ging die Zahl der Intensivpatienten nicht zurück. Vielmehr musste ein Patient neu auf die Intensivstation aufgenommen werden. Aktuell befinden sich damit 610 Menschen in Österreich in intensivmedizinischer Behandlung.