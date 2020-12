14 Seiten hat das Druckwerk für das Jahr 2021 mitsamt Deck- und Rückblatt. Görtz: „Wir danken vor allem unseren Sponsoren.“ Wie gewohnt werden die Feuerwehrleute in den Ortschaften von Haus zu Haus gehen und - coronakonform - Jahreskalender anstelle von Ballkarten verkaufen. Ein FF-Kalender kostet übrigens zehn Euro. Der Reinerlös wird für neue Ausrüstung der Retter in der Not verwendet. Zu kaufen gibt es die Kalender aber auch in der Trafik Pruntsch sowie bei der Tankstelle Pukart in St. Kanzian.