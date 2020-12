Nach mehreren Verschiebungen ist es endlich so weit: Am 10. Dezember veröffentlicht CD Projekt Red („The Witcher“) sein bereits seit langem erwartetes Sci-Fi-Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ für PC, PS4, Xbox One und Google Stadia. Versionen für PS5 und Xbox Series S|X sollen Anfang des nächsten Jahres folgen. Der offizielle Launch-Trailer stimmt schon mal auf die Welt von Night City und ihre Gefahren und Abenteuer, denen sich Spieler in der Rolle der Hauptfigur V stellen müssen, ein.