Die enormen Schneefälle brachten auch so manches Dach an seine Belastungsgrenze. Die Schneelast sei teilweise als hoch einzustufen, war bereits am Wochenende in Osttirol gewarnt worden. Dennoch kam es am Dienstagabend zum Einsturz des Daches in Gaimberg. Verletzte gab es jedoch nicht zu beklagen, da das Dach über der Terrasse nachgegeben hatte.