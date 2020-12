Personen mit akuten Covid-Krankheitssymptomen – in diesem Fall sollte man den Hausarzt oder die Hotline 1450 anrufen. Personen, die sich wegen einer anderen Erkrankung zum Testzeitpunkt zu Hause im Krankenstand befinden. Personen, die zum Testzeitpunkt bereits in behördlicher Quarantäne sind. Personen, die berufsbedingt regelmäßig getestet werden und kleine Kinder unter 6 Jahren. Ebenso jetzt nicht getestet werden Bewohner von Alten- und Pflegeheimen sowie Personen, die in den letzten drei Monaten an Covid erkrankt waren oder positiv getestet wurden