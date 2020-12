Wäre die Meldung früher ergangen, hätte vielleicht ein Dacheinsturz in Gaimberg (Osttirol) am späten Dienstagabend verhindert werden können: Florianis rückten mit einem Kran an, um die hölzerne Konstruktion vom Schnee zu befreien, doch da war es schon zu spät. Das Dach stürzte über der Terrasse zusammen, verletzt wurde niemand.