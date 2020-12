Es ging um acht Zentimeter: Die Schlechtwetterfront, die Italien seit Tagen in Italien wütet, führte mit unerwartet starken Schirokko-Winden dazu, dass der Wasserpegel in der Lagunenstadt Venedig am Dienstag auf einen Pegel von 138 Zentimetern getrieben wurde. Und damit um acht Zentimeter höher als von Meteorologen erwartet - die Folge: erneute Überschwemmungen in Venedig, das Dammsystem MOSE konnte nicht mehr rechtzeitig aktiviert werden.