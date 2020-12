Sind Personen, die am Coronavirus erkrankt, aber symptomfrei sind, in der Tat infektiös und somit eine Gefahr für andere?

Auch hier scheiden sich die Geister. Die AGES betont dazu: „Mittlerweile geht man davon aus, dass rund 20 Prozent der Infizierten in diese Gruppe fallen. Für eine Weiterverbreitung der Infektion spielen asymptomatisch Infizierte aber eine untergeordnete Rolle. Zu unterscheiden davon sind sogenannte präsymptomatisch Infizierte: Sie sind bereits ein bis zwei Tage vor Auftreten von Symptomen kontagiös (= ansteckend).“ Worin ist dann die Sinnhaftigkeit dieser Massentests gegeben?