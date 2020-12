Die Position der ÖVP dazu erläutert GR Mariella Lutz: "Wir unterstützen ganz klar die Forderung der Wirtschaftskammer, das Gratis-Parken am Samstag in der Innsbrucker Innenstadt zu verlängern. Unser Vorschlag wäre auch die Testphase bis Mitte 2021 zeitlich auszudehnen, diese bis dahin genau zu evaluieren und dann erst eine umfassende Bewertung durchzuführen, ob die Gebührenbefreiung am Samstag positive Effekte für die Kunden und für die Unternehmen in der Innenstadt gebracht hat.“