„Ich bin so verärgert über unser Gesundheitssystem!“ – Mit diesen Worten wandte sich Heribert Kaspar an die „Krone“. Weil der als „Mister Ferrari“ bekannte Sportwagenvermittler den Influenza-Impfstoff an acht Apotheken in Wien nicht bekam, wich er zur SCS in Vösendorf im Bezirk Mödling aus. Doch auch dort schickte man ihn mit leeren Händen wieder weg. Zwar sei der Stoff erhältlich, doch nicht für ihn, hieß es vor Ort. Auch nicht gegen Bezahlung, sondern nur mit blau-gelbem Meldezettel.