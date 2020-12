Er selbst will Toptalente entwickeln und in der MLS eine wichtige Rolle im Titelkampf spielen, ist dafür auf Spielersuche. Samuel Tetteh, zuletzt innerhalb des Bullen-Imperiums von Salzburg an New York verliehen, kehrt in die Mozartstadt zurück. Gut möglich, dass auch jemand den umgekehrten Weg einschlagen wird, Struber in seiner Heimat „wildert“. „Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass es in Salzburg interessante Spieler gibt“, grinste der Coach.