Trainer McIlvane spannte im Training Rauchenwald mit Hughes und Baltram zusammen, ebenfalls neu: Tom Raffl an der Seite von Schofield und Skille. Neuzugang McIntyre, dessen Verpflichtung seit Sonntag bekannt ist, landete bereits am Dienstag samt Familie, mit der er zuletzt in Florida gelebt hat, in Salzburg.