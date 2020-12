In Oberösterreich sind seit Montag 456 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Am Dienstag gab es mit Stand 17 Uhr 5004 aktuelle Fälle. Zudem wurden 14 aktuelle Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 verzeichnet und weitere sechs Todesfälle von den Behörden nachgemeldet. Bei den Verstorbenen handelt es sich um Personen im Alter von 58 bis 92 Jahren. Die Gesamtzahl der Toten in Zusammenhang mit Covid-19 in OÖ ist damit auf bisher 831 gestiegen.