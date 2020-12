Freudentränen, Wutanfälle, totale Eskalationen! Ein jeder Sportfan weiß, wie es ist, wenn man zuhause im Wohnzimmer bei einer Weltmeisterschaft mitfiebert. Dass aber ein Sportler in den eigenen vier Wänden um WM-Gold kämpft, gibt es nur in Corona-Zeiten. Donnerstag startet im Hause Vermeulen in der Ramsau die Jagd nach WM-Edelmetall.