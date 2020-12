„Wären wir ein Privatunternehmen, würden wir Lob für unser Wirtschaften erhalten“, hat Arbeiterkammer-Präsident Johann Kalliauer wenig Verständnis für die Kritik am Vermögensmanagement. Für den millionenschweren Besitz an Anlagen und hohe Investitionen in Wertpapiere haben die Neos kein Verständnis.